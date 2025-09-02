بريطانيا تطالب بوقف للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

لندن-سانا

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالوقف الفوري للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في مدينة غزة، مشيراً إلى غضب بلاده الشديد من عدم سماحها بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني: “ما يجري في غزة ليس كارثة طبيعية بل مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، مضيفاً: “نعلم جميعا أن هناك مخرجاً واحداً فقط وقف إطلاق نار فوري”.

وأشار إلى أن بريطانيا تعمل مع منظمة الصحة العالمية على إخراج أطفال مصابين بأمراض خطيرة من قطاع غزة لتلقي العلاج المتخصص في مستشفيات المملكة المتحدة، مبيناً أن الدفعة الأولى منهم ستصل خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت لامي إلى أن لندن خصصت 15 مليون جنيه إسترليني “نحو 20 مليون دولار” إضافية للمساعدات الطبية للقطاع المنكوب.

وأكد لامي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين بما في ذلك مصر والأردن لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بغزة، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى “استجابة إنسانية شاملة” لمنع موت مزيد من الفلسطينيين جوعاً.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الـ 22 من آب الماضي أن مدينة غزة تعاني من المجاعة، محذرةً من امتدادها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة ودير البلح وسطه أواخر الشهر الجاري.

وتمول بريطانيا عمليات المستشفى الميداني في غزة من خلال مؤسسة خيرية، كما تعمل مع منظمة الصحة العالمية في مصر للمساعدة في علاج الآلاف من أبناء غزة الذين تم إجلاؤهم طبياً إلى هناك.