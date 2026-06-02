ماليزيا: محاولات تهويد الأقصى أمر مشين وانتهاك لقدسيته

كوالالمبور-سانا

أكدت ماليزيا أن محاولات إسرائيل تهويد المسجد الأقصى أمر مشين، ويشكل انتهاكاً لقدسيته، معتبرة هذه الممارسات أفعالاً استفزازية وغير مقبولة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الماليزية “برناما”، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية اليوم الثلاثاء، أدانت فيه اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأوضح البيان أن “هذه الممارسات التي ينفذها مستوطنون متطرفون تمثل محاولة لتغيير الطابع الثقافي والتاريخي والهوية الأصيلة للمسجد الأقصى”.

وشدد البيان على أن “المجتمع الدولي يجب ألا يلتزم الصمت إزاء الأعمال العدائية والاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل”، مجدداً “دعوة ماليزيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة إسرائيل عليها بشكل كامل”.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس الأول باحات المسجد الأقصى، ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي بحماية من الشرطة ‏الإسرائيلية، وقاموا بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات ‏المستوطنين للمسجد.