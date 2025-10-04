ألمانيا تغلق مطار ميونيخ لليلة الثانية بعد رصد مسيّرات مجهولة في أجوائه

برلين-سانا

أغلقت السلطات الألمانية مطار مدينة ميونخ لليلة الثانية على التوالي، بعد الإبلاغ عن رصد طائرات مسيّرة في مجاله الجوي.

وقالت إدارة المطار، حسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية: إنها أغلقت مساء أمس مدرجين وقيّدت الحركة الجوية، ثم حظرتها بسبب رصد طائرات مسيّرة، موضحةً أنه تم تحويل مسار 23 رحلةً قادمةً، وإلغاء 12 رحلةً متجهةً إلى ميونخ.

وبحلول صباح اليوم، تسبب الإغلاق في إلغاء أو تأجيل 46 رحلة مغادرة من المطار، ما أدى إلى تأثر نحو 6500 مسافر.

بدورها، قالت الشرطة في مدينة ميونخ: إنه “لأسباب تتعلق بالسلامة، أوقفت مراقبة الحركة الجوية عمليات الطيران في المطار”، مضيفةً: إنه تم رصد طائرتين مسيّرتين حول المدرجين الشمالي والجنوبي، حلقتا قبل أن تبتعدا بشكل سريع، دون التمكن من تحديد هويتهما.

والليلة قبل الماضية، تم رصد طائرات مسيّرة أيضاً فوق مطار ميونخ، ما أدى إلى إغلاقه وعرقلة حركة القادمين والمغادرين عبره.

يذكر أن مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا أوقفت مؤخراً الحركة الجوية أيضاً بسبب طائرات مسيّرة مجهولة.