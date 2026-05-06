غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان على متنها 9 أفراد

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني أن سفينة شحن جنحت وغرقت في بحر إيجة شرقي اليونان اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن التلفزيون اليوناني الرسمي “ERT” أن السفينة التي كانت ترفع علم دولة فانواتو كانت تحمل طاقماً مكوناً من 9 أفراد بينهم 8 أتراك، وشخص أذربيجاني، مشيراً إلى أن “خفر السواحل تمكن من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة قبالة جزيرة أندروس”.

ووفقاً لخفر ⁠السواحل فإن سفينة الشحن كانت تنقل 8 أطنان من مادة الصودا من ألبانيا إلى أوكرانيا، عندما اصطدمت بصخور قبالة سواحل جزيرة أندروس في بحر إيجة ما أدى لغرقها.

وأوضح خفر السواحل اليوناني، أن اثنين من أفراد الطاقم تم إنقاذهما من البحر، فيما تم انتشال 7 آخرين من ⁠منطقة صخرية لتقوم فرق خفر السواحل بنقلهم إلى جزيرة أندروس.