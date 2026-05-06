غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان على متنها 9 أفراد

photo 2026 05 06 16 33 26 غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان على متنها 9 أفراد
وكالة الأناضول

أثينا-سانا

أعلن خفر السواحل اليوناني أن سفينة شحن جنحت وغرقت في بحر إيجة شرقي اليونان اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن التلفزيون اليوناني الرسمي “ERT” أن السفينة التي كانت ترفع علم دولة فانواتو كانت تحمل طاقماً مكوناً من 9 أفراد بينهم 8 أتراك، وشخص أذربيجاني، مشيراً إلى أن “خفر السواحل تمكن من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة قبالة جزيرة أندروس”.

ووفقاً لخفر ⁠السواحل فإن سفينة الشحن كانت تنقل 8 أطنان من مادة الصودا من ألبانيا إلى أوكرانيا، عندما اصطدمت بصخور قبالة سواحل جزيرة أندروس في بحر إيجة ما أدى لغرقها.

وأوضح خفر السواحل اليوناني، أن اثنين من أفراد الطاقم تم إنقاذهما من البحر، فيما تم انتشال 7 آخرين من ⁠منطقة صخرية لتقوم فرق خفر السواحل بنقلهم إلى جزيرة أندروس.

فوز المرشحة اليسارية المستقلة كاثرين كونولي برئاسة إيرلندا
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في أريحا
ثماني دول عربية وإسلامية تطالب إسرائيل برفع القيود فوراً عن إدخال الإمدادات الأساسية لغزة
هيئة الأسرى الفلسطينية تحذر من تفاقم الإهمال الطبي المتعمد بحق الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال
قطر وتركيا: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك