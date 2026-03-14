3 إصابات وأضرار مادية جراء اعتداء بطائرتين مسيرتين على قاعدة جوية في الكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت، إصابة ثلاثة من جنودها جراء اعتداء بطائرتين مسيرتين على قاعدة “أحمد الجابر” الجوية جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعود العطوان في منشور عبر “إكس”: “إن الجيش الكويتي رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مسيرات معادية تمكن من تدمير 3 منها، بينما سقطت اثنتان في منطقة خالية، في حين استهدفت المسيرتان المتبقيتان قاعدة أحمد الجابر، ما أسفر عن إصابة 3 جنود ووقوع أضرار مادية”.

وتعرض مطار الكويت الدولي يوم الخميس الماضي لاستهداف بعدة طائرات مسيرة، تسببت بأضرار مادية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة.