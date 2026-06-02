تصعيد واسع في غزة والضفة: قتيل واعتداءات وحرق أراضٍ فلسطينية

القدس المحتلة-سانا

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، شملت قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط قتيل وإصابات، إلى جانب عمليات حرق وتجريف أراضٍ واعتقالات.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أنه في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بمقتل مواطن وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، سرق مستوطنون عشرات رؤوس الأغنام من مواطنين في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، كما هاجم مستوطنون منازل في قرية مادما جنوب نابلس، وأضرموا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بينها أشجار زيتون، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

وفي جنين، أقدمت قوات الاحتلال على إحراق أراضٍ زراعية في قرية الجلمة شمال شرق المدينة، بالتزامن مع استمرار عمليات تجريف في بلدة عرابة جنوب جنين، بهدف إقامة منشأة عسكرية جديدة.

وفي القدس، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم قرب انتهاء فترة اعتقالهما السابقة.

وفي الخليل، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم ثلاثة منازل مأهولة في بلدة يطا شرق المدينة، تؤوي عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال.

كما أحرق مستوطنون محاصيل قمح واسعة في بلدة إذنا غرب الخليل، في ظل تصاعد اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية، تحت حماية قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، أن الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,942 قتيلاً و172,967 مصاباً.