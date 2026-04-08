ترامب يفرض رسوماً على مزوّدي إيران بالسلاح ويكشف مسار المحادثات معها

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على جميع السلع التي تُباع للولايات المتحدة الأمريكية من أي دولة تُزوّد إيران بالأسلحة العسكرية، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال: “لن يكون هناك أي استثناءات أو إعفاءات”.

في سياق متصل، أكد ترامب أنه لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم في إيران، وأن بلاده ستعمل مع طهران “على استخراج الغبار النووي المدفون على عمق كبير (قاذفات بي-2)”، وهو الآن ما زال تحت مراقبة دقيقة عبر الأقمار الصناعية”، في إشارة إلى الضربات الأمريكية الإسرائيلية في حزيران 2025.

وقال ترامب: “ستعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع إيران، التي تأكدنا من أنها شهدت تغييراً مثمراً للغاية في نظامها، نحن نتفاوض، وسنتفاوض، مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، وقد تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الخمس عشرة”.

وكانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة الإنذار الذي أطلقه ترامب بتدمير إيران، على أن تبدأ محادثات سلام في إسلام آباد بعد غد الجمعة.