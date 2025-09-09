إدانات دولية وعربية للعدوان الإسرائيلي على قطر: انتهاك للقانون الدولي

عواصم-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات الإسرائيلية على قطر اليوم “غير مقبولة مهما كانت الأسباب.”

وفي منشور له على منصة إكس أعرب ماكرون، عن التضامن مع دولة قطر، مشدداً على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تمتد الحرب إلى المنطقة بأكملها.

بدوره أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجمات، مؤكداً أنها تنتهك سيادة قطر وتُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

كما أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في بيان نشرته وكالة الأنباء الكازاخستانية، أن “هذا العمل العسكري يعد انتهاكا لسيادة دولة قطر ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.

من جهته شدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ على أن قصف إسرائيل العاصمة القطرية الدوحة، خرق خطير للغاية للقانون الدولي، وقال: “الهجوم يُثبت أن إسرائيل لا تعترف بأي حدود في تجاوز القواعد الدولية.”

وأدانت السودان واليمن بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي، حيث قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان: “إن هذا العدوان الإسرائيلي انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية، وتعدٍّ سافر على سلامة الأراضي والسيادة الوطنية القطرية، وينسف الجهود الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، معربة عن تضامن السودان التام مع دولة قطر، وتطلعها لأن يتخذ المجتمع الدولي ما يلزم من إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

بدورها قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: “هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ويضع العراقيل أمام مساعي السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.