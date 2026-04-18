قطر تدين الهجوم الذي استهدف قوة “اليونيفيل” بجنوب لبنان

الدوحة-سانا

أدانت قطر الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، جنوب البلاد، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم السبت ونشرته على موقعها الرسمي، رفض قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوة “اليونيفيل” التي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

وأعربت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الجندي وحكومة وشعب فرنسا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.