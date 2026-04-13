وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان المستجدات عقب مفاوضات إسلام أباد

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الإثنين من نظيره الإيراني عباس عراقجي، المستجدات في أعقاب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن، وتبادل وجهات النظر حيالها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية أعربت الأربعاء الماضي، عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

اليونيسف: عام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال
الرئيس الإيراني: نأمل ألا تسمح الدول الإسلامية لأمريكا والكيان الصهيوني باستغلال الوضع في سورية
مركز مكافحة التضليل التركي ينفي إزالة 80 ألف لغم على طول الحدود مع إيران
البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا في مدينة القدس
الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد انتهاكه القانون الدولي
