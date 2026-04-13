وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان المستجدات عقب مفاوضات إسلام أباد

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الإثنين من نظيره الإيراني عباس عراقجي، المستجدات في أعقاب المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه جرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن، وتبادل وجهات النظر حيالها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية أعربت الأربعاء الماضي، عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.