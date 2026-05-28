مباحثات مكسيكية–أميركية حول اتفاق التبادل الحر وسط تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

مكسيكو-سانا

أعلنت الحكومة المكسيكية أنها بدأت أمس الأربعاء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة حول اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية في وقت تهدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.



وذكرت وكالة فرانس برس أن وزارة التجارة المكسيكية قالت في بيان لها: إن جولة رسمية أولى من المباحثات انطلقت استعداداً لمراجعة مشتركة للاتفاق.



وأضافت الوزارة: إن المكسيك والولايات المتحدة حددتا المراحل المقبلة بهدف تعميق المباحثات وتحديد النتائج الملموسة لصالح المنطقة، وأن الطرفين جددا تأكيد التزامهما مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل أميركا شمالية أكثر اندماجاً ودينامية وصلابة.



في السياق، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، مضيفة: إن الحوار بين البلدين سيكون “بناء جداً”، لافتة إلى أن وزير الاقتصاد المكسيكي أجرى تبادلاً أولياً لوجهات النظر مع الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير.



يذكر أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك دخل حيز التنفيذ العام 2020 وينبغي إعادة النظر فيه كل ستة أعوام حيث يسود توتر بين واشنطن ومكسيكو على الصعيد الأمني، وخصوصاً بعدما هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق بذريعة أنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي.