“نبض الأرض” يجمع الإبداع الفلسطيني والسوري والعربي في دمشق

دمشق-سانا

شكّل معرض “نبض الأرض“ للفن التشكيلي، الذي افتُتح اليوم الأربعاء في صالة الشعب بدمشق، مساحة فنية جمعت الإبداع الفلسطيني والسوري والعربي في إطار واحد، حيث قدّم نحو خمسين فناناً أعمالاً جسدت نبض التراب الفلسطيني من قلب العاصمة.

فلسطين حاضرة في التفاصيل

ضمّ المعرض 55 عملاً فنياً تنوعت بين النحت والرسم، من بينها مجسمات حمل أحدها عبارة “غزة ترحب بكم”، في إشارة رمزية إلى أمل العودة، فيما جسّد آخر قدرة الإنسان على التحرر والنهوض من جديد.

أما اللوحات فجاءت بأساليب متعددة، من التجريد إلى الواقعية والسريالية، مستخدمة ألوان الإكريليك ومواد مختلفة، بينها القماش الذي حمل غصن الزيتون رمزاً للسلام والهوية الفلسطينية.

وتصدّرت قبة الصخرة والمسجد الأقصى عدداً من الأعمال التي عكست عمق الارتباط بالأرض، إلى جانب لوحات دمجت الكوفية الفلسطينية مع رموز المقاومة، وأخرى غلب عليها اللون الأحمر المستوحى من شقائق النعمان ودماء الشهداء.

حضور للحروفية والصورة الفوتوغرافية

برز الخط العربي في عدد من اللوحات الحروفية التي حملت آيات قرآنية، فيما استلهمت أخرى بيت محمود درويش الشهير:”كل ليمونة ستنجب طفلاً ومحال أن ينتهي الليمون”.



وفي ركن التصوير الفوتوغرافي، شاركت المصوّرة لين محمد بصورتين: الأولى لضحكات أطفال فلسطينيين في دمشق، والثانية لامرأة مسنّة تحمل إرث الأجداد.

منصة “لمّة”: دعم الإبداع العربي والفلسطيني

مدير ومؤسس منصة “لمّة” محمد ياسر عمر أوضح، في تصريح لـ سانا، أن المنصة تُعنى بإبداعات الشباب العربي والفلسطيني في الأدب والفنون، مؤكداً أن العمل الفني، سواء كان لوحة أم قصيدة أم مقطوعة موسيقية، يمتلك قوة تأثير فاعلة.

وبيّن أن معرض “نبض الأرض” هو أول نشاط للمنصة في دمشق بعد فعاليات سابقة في الأردن وتركيا.

مشاركة عربية واسعة

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في سوريا محمد الركوعي أشار إلى مشاركة فنانين من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، بأعمال حملت تقنيات وأساليب متنوعة، لكنها اجتمعت على هدف واحد:تجسيد الانتماء لفلسطين.



وأكد أن هذه المعارض تشكّل جسراً للتواصل بين الفنانين وتتيح لهم الاطلاع على تجارب بعضهم.

لوحات تستحضر الوطن والذاكرة

الفنانة التشكيلية حنان محمد عبّرت عن سعادتها بالمشاركة، موضحة أنها شاركت بلوحتين بعنوان “حنين النايات” و”نبض الأرض”.



وأكدت أنها تستحضر في أعمالها الوطن الفلسطيني وتراثه العريق، والزي المطرز الذي يمثل رمزاً للهوية والانتماء، معبرة عن الأمل والإيمان بالعودة.



وكان 29 فناناً وفنانة قد جسّدوا معنى الصمود الفلسطيني عبر لوحاتٍ في معرض “يوم الأرض” الذي أقيم في الـ 7 من أيار الماضي في خان أسعد باشا العظم في دمشق.























