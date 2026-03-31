مصرع 29 شخصاً جراء تحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم

موسك-سانا

لقي 29 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “إن الاتصال فُقد بطائرة نقل عسكرية من طراز (أن-26) أثناء قيامها برحلة اعتيادية مقررة فوق شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها، وهم الطاقم المؤلف من 6 أفراد و23 راكباً”.

وأوضحت الوزارة في بيان آخر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السبب وراء الكارثة “عطل فني”، مؤكدة أن لجنة مختصة من وزارة الدفاع باشرت عملها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه الدقيقة.

وتشكّل شبه جزيرة القرم مركزاً استراتيجياً حيوياً للعمليات العسكرية الروسية، حيث تعتمد القوات الجوية الروسية طراز (أن-26) كطائرة شحن تكتيكية أساسية لنقل الجنود والمعدات.