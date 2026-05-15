الإمارات: تعرضنا لـنحو 3 آلاف هجوم بالصواريخ والمسيرات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

نيودلهي-سانا

أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تعرضها لأكثر من 3 آلاف هجوم إيراني منذ 28 شباط الماضي، مؤكدة رفضها الكامل لأي تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني في ظل الاعتداءات الإيرانية، مشددّة على الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية والعسكرية للدفاع عن أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزير الدولة خليفة بن شاهين المرر، قوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” في نيودلهي، إن بلاده” ترفض بشكل قاطع المزاعم الإيرانية ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات ودولاً في المنطقة”، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المرر أن الإمارات تعرضت منذ 28 شباط 2026 إلى نحو 3000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، رغم صدور قرارات دولية واسعة تدين هذه الاعتداءات، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 وقرارات من منظمات دولية مثل إيكاو والمنظمة البحرية الدولية والفاو.

كما أشار المرر إلى عرقلة إيران الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز بشكل مخالف للقانون الدولي، مؤكداً أن الإمارات قادرة على ردع أي عدوان، وأن احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي يمثلان أساس الاستقرار الإقليمي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في الـ 8 من أيار الحالي إصابة ثلاثة أشخاص خلال التصدي لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.