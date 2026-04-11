إعادة انتخاب رئيس جيبوتي لولاية سادسة

AFP

جيبوتي-سانا

أُعيد انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة بعدما نال 97,8 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة الداخلية الجيبوتية قولها اليوم السبت: إن منافس جيله الوحيد في الانتخابات محمد فرح سماتار، حصل على 2,2 بالمئة فقط من الأصوات.

ويرأس عمر جيله البالغ من العمر 78 عاماً جيبوتي منذ العام 1999، وحصل على أكثر من 97 بالمئة من الأصوات في الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2021.

يذكر أن مدة الولاية الرئاسية في جيبوتي تبلغ خمس سنوات.

