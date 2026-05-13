تركيا وبلجيكا توقعان خطاب نوايا في مجال الصناعات الدفاعية

الأناضول

أنقرة-سانا

وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية اليوم الأربعاء، خطاب نوايا في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

وذكرت وكالة الأناضول أن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ومدير التسلح الوطني في وزارة الدفاع البلجيكية برنارد فاليغ، وذلك عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي يشار غولر، والبلجيكي ثيو فرانكن في أنقرة.

وكانت ملكة بلجيكا ماتيلد وصلت إلى تركيا الأحد الماضي، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع، ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى الخميس.

