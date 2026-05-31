إدارة سد كديران: تخفيض كمية تصريف المياه عبر السد ‏إلى 1500 ‏متر مكعب في الثانية

الرقة-سانا

أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن تخفيض كمية ‏تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في ‏الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات ‏المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار ‏الموجة الفيضانية‎.‎

وأوضح مدير سد كديران في تصريح لـ سانا، اليوم السبت أن هذا ‏التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد ‏الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد ‏البوابة الثالثة، بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل ‏متوازن‎.‎

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء تدريجياً على ‏انخفاض منسوب نهر الفرات خلال الأيام القادمة في ‏مناطق الرقة ودير الزور‎.‎

