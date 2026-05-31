إدارة سد كديران: تخفيض كمية تصريف المياه عبر السد ‏إلى 1500 ‏متر مكعب في الثانية

الرقة-سانا
أعلنت إدارة سد كديران في الرقة عن تخفيض كمية تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا وانحسار الموجة الفيضانية.
وأوضح مدير سد كديران في تصريح لـ سانا، اليوم السبت أن هذا التخفيض يأتي بالتوازي مع خفض التصريف عبر سد الفرات وإغلاق بوابة المفيض الرابعة وتخفيض وارد البوابة الثالثة، بهدف إدارة كميات المياه الواردة بشكل متوازن.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإجراء تدريجياً على انخفاض منسوب نهر الفرات خلال الأيام القادمة في مناطق الرقة ودير الزور.