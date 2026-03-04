البنتاغون: البحرية الأمريكية هي التي أغرقت السفينة الإيرانية قبالة سريلانكا

واشنطن-سانا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن غواصة أمريكية هي التي أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي قبالة سواحل سريلانكا.

وقال هيغسيث في منشور على منصة إكس: “أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي، بعد أن ظنت أنها في مأمن في المياه الدولية، لكنها غرقت بواسطة طوربيد”.

ووصف هيغسيث الهجوم بأنه “موت صامت”، وقال: “إن هذه أول عملية إغراق أمريكية لسفينة معادية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية، وكما في تلك الحرب، نقاتل بهدف النصر”.

وكانت سريلانكا أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل وفقدان 140 شخصاً إثر غرق فرقاطة إيريس دينا الإيرانية قبالة سواحل البلاد، مشيرة إلى أنه تم نشر سفينتين تابعتين للبحرية وطائرة للبحث عن ناجين.