قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال مدينة الخليل الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مخيم العروب شمال مدينة الخليل الفلسطينية بعدد من الآليات العسكرية، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من منطقة “التلة” باتجاه وسطه، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، اعتدى عدد من المستوطنين اليوم على منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات مع الأهالي عقب تصديهم لتلك الاعتداءات.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2026 إلى 15 مدنياً، وذلك عقب الإعلان عن مقتل شاب في بلدة دير دبوان شرق رام الله أمس.