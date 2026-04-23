قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال مدينة الخليل الفلسطينية

Layer 40 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال مدينة الخليل الفلسطينية
وفا

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مخيم العروب شمال مدينة الخليل الفلسطينية بعدد من الآليات العسكرية، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من منطقة “التلة” باتجاه وسطه، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، اعتدى عدد من المستوطنين اليوم على منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات مع الأهالي عقب تصديهم لتلك الاعتداءات.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى جراء اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2026 إلى 15 مدنياً، وذلك عقب الإعلان عن مقتل شاب في بلدة دير دبوان شرق رام الله أمس.

بريطانيا وأوكرانيا تعتزمان إبرام شراكة دفاعية لمواجهة مخاطر المسيّرات
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباليا
الناتو يحذر من مخاطر التصعيد النووي ويؤكد قوة الردع في مواجهة التهديدات الروسية
إدانة أممية لمقتل جنود من “اليونيفيل” في لبنان ودعوات لضمان حمايتهم
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سريلانكا إلى 365 قتيلاً
