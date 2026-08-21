كتلة هوائية حارة ترفع درجات الحرارة في سوريا حتى الأحد

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 1-3 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، بفعل تأثير كتلة هوائية حارة تبدأ بالتراجع اعتباراً من يوم الأحد القادم.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً حارّاً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، فيما يحذّر من تشكل ضباب خفيف في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون على باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وخاصةً في المنطقة الوسطى والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|24/39
ريف دمشق-القلمون
|21/34
القنيطرة
|23/34
درعا
|20/37
السويداء
|21/37
حمص
|23/37
حماة
|23/39
اللاذقية
|25/33
طرطوس
|23/34
حلب
|26/40
إدلب
|24/37
دير الزور
|28/42
الرقة
|25/40
الحسكة
|27/40