كتلة هوائية حارة ترفع درجات الحرارة في سوريا حتى الأحد

دمشق-سانا ‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية ‏بحوالي 1-3 درجات مئوية في مختلف المناطق السورية، بفعل تأثير كتلة هوائية ‏حارة تبدأ بالتراجع اعتباراً من يوم الأحد القادم.‏

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وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً ‏نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً حارّاً ‏في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.‏

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، مع نسبة ‏رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، فيما يحذّر من تشكل ضباب خفيف في المنطقة ‏الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة، ‏بينما تكون على باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وخاصةً ‏في المنطقة الوسطى والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق ‏الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏