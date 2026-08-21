قوات أميركية خاصة تدعم الإكوادور في مكافحة تهريب المخدرات

كيتو-سانا
أعلن مسؤولون إكوادوريون أن قوات أميركية خاصة تنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الإكوادورية ضد عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود مع كولومبيا.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن حاكم مقاطعة إسميرالداس خوان جاراميو، قوله: إن القوات الإكوادورية تتعاون مع عناصر من المجموعة السابعة للقوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي في مكافحة ما وصفه بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، دون الكشف عن حجم القوة الأميركية أو موعد انتشارها.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإكوادوري جيان كارلو لوفريدو وصول سفينتين حربيتين وثلاث مروحيات أميركية من طراز “بلاك هوك” للمشاركة في عمليات تهدف إلى السيطرة على أجزاء من الساحل، بينها ميناء مانتا الذي يعد من أبرز بؤر تهريب المخدرات.
وتأتي هذه العمليات في إطار تحالف “درع الأميركيتين” الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات، فيما تواجه الإكوادور تصاعداً كبيراً في أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
وكانت السفارة الأميركية في العاصمة الإكوادورية كيتو، أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي، وصول قوات عسكرية أميركية إلى البلاد، للمشاركة في “عملية مؤقتة” لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الاستراتيجية الأمنية المشتركة بين البلدين.