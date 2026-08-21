قوات أميركية خاصة تدعم الإكوادور في مكافحة تهريب المخدرات

كيتو-سانا‏

أعلن مسؤولون إكوادوريون أن قوات أميركية خاصة تنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع ‏القوات الإكوادورية ضد عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود مع كولومبيا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن حاكم مقاطعة إسميرالداس خوان جاراميو، ‏قوله: إن القوات الإكوادورية تتعاون مع عناصر من المجموعة السابعة للقوات الخاصة ‏التابعة للجيش الأميركي في مكافحة ما وصفه بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، ‏دون الكشف عن حجم القوة الأميركية أو موعد انتشارها.‏

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإكوادوري جيان كارلو لوفريدو وصول سفينتين حربيتين ‏وثلاث مروحيات أميركية من طراز “بلاك هوك” للمشاركة في عمليات تهدف إلى ‏السيطرة على أجزاء من الساحل، بينها ميناء مانتا الذي يعد من أبرز بؤر تهريب ‏المخدرات.‏

وتأتي هذه العمليات في إطار تحالف “درع الأميركيتين” الذي أطلقه الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات، فيما تواجه الإكوادور تصاعداً كبيراً في ‏أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.‏

وكانت السفارة الأميركية في العاصمة الإكوادورية كيتو، أعلنت في منتصف كانون ‏الأول الماضي، وصول قوات عسكرية أميركية إلى البلاد، للمشاركة في “عملية ‏مؤقتة” لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز الاستراتيجية الأمنية المشتركة بين ‏البلدين.‏