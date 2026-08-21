النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

سنغافورة-سانا‏

استقرت أسعار النفط تقريباً اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني ‏على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من ‏اضطراب إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت أربعة سنتات إلى 93.82 ‏دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى ‌‏86.78 دولاراً، بعدما سجلا أمس الخميس مكاسب بأكثر من 2 بالمئة.‏

وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع برنت بأكثر من 7 بالمئة والخام الأميركي ‏بأكثر من8 بالمئة، وسط مخاوف من استمرار تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات ‏كبار المنتجين وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.‏

وتزامن ذلك مع انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دون استئناف للمحادثات، ‏فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية واسعة على إيران ‏والدول التي تقدم لها الدعم.‏

وأظهرت بيانات أولية انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز أمس الخميس إلى ‏النصف مقارنة باليوم السابق، مع عبور سبع سفن فقط، دون تسجيل مرور ناقلات ‏نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.‏