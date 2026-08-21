النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

سنغافورة-سانا
استقرت أسعار النفط تقريباً اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من اضطراب إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت أربعة سنتات إلى 93.82 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 86.78 دولاراً، بعدما سجلا أمس الخميس مكاسب بأكثر من 2 بالمئة.
وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع برنت بأكثر من 7 بالمئة والخام الأميركي بأكثر من8 بالمئة، وسط مخاوف من استمرار تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات كبار المنتجين وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتزامن ذلك مع انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دون استئناف للمحادثات، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض إجراءات اقتصادية واسعة على إيران والدول التي تقدم لها الدعم.
وأظهرت بيانات أولية انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز أمس الخميس إلى النصف مقارنة باليوم السابق، مع عبور سبع سفن فقط، دون تسجيل مرور ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.