الجيش الأمريكي يعدّ خططاً جديدة لشنّ ضربات ضدّ إيران

واشنطن-سانا

من المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إحاطةً من قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.

وبحسب موقع أكسيوس، تشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يفكر بجدية في استئناف العمليات القتالية، إما لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة قاضية قبل إنهاء الحرب.

ويتصاعد التيار الداعي إلى إنهاء المسار التفاوضي داخل واشنطن، حيث دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، السيناتور روجر ويكر، إلى وقف المفاوضات والانتقال إلى الخيار العسكري، معتبراً أن الدبلوماسية لم تعد كافية لتحقيق الاستقرار.

