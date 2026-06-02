مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

الرياض-سانا‏

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين ‏للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه ‏الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات ‏الشرعية الدولية.‏

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وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، جدد الأمين العام ‏جاسم محمد البديوي التأكيد على موقف دول المجلس الرافض لجميع ‏إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة ‏القدس ومقدساتها الإسلامية محذراً من أن هذه الانتهاكات من شأنها تأجيج ‏التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.‏

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وجدد الأمين العام تضامن دول المجلس مع الشعب الفلسطيني، ودعمها ‏الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ‏القدس.‏

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واقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس الأول باحات المسجد الأقصى، ‏ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي بحماية من الشرطة ‏الإسرائيلية، وقاموا ‏بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات ‏المستوطنين ‏للمسجد.‏

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