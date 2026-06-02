مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

الرياض-سانا
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، جدد الأمين العام جاسم محمد البديوي التأكيد على موقف دول المجلس الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية محذراً من أن هذه الانتهاكات من شأنها تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد الأمين العام تضامن دول المجلس مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس الأول باحات المسجد الأقصى، ورفعت علم الاحتلال الإسرائيلي بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد.