13 قتيلاً وعشرات الجرحى في غارات للطائرات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، مقتل 13 شخصاً، وإصابة العشرات في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع للوزارة قوله في بيان: إن “غارة للعدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوب بيروت، أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة عمرها 15 عاماً، واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحاً، بينهم 8 أطفال.

وفي محافظة صور قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب رابع، ودمر عدد من المنازل في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة برج رحال، وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث وفتح الطريق.

وفي النبطية نفذت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم، غارة بصاروخ موجه، مستهدفةً سيارة من نوع “هيونداي” عند دوار كفررمان -النبطية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، كانوا في داخلها، واندلاع النيران فيها، كما استهدفت طائرة مسيرة معادية محيط محطة محروقات، قبيل دوار كفررمان لجهة النبطية بغارة.

وتعرض محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقا، لغارة، نفذتها مسيرة معادية، أدت إلى سقوط قتيل.

وشن الطيران الحربي المعادي، فجر اليوم سلسلة غارات مستهدفاً مبنى سكنياً قبالة ثانوية الصباح القديمة في مدينة النبطية ودمره، كما دمر منزلاً بغارة على بلدة حاروف، وتعرضت بلدة جبشيت لغارة معادية.

وشهدت قرى صور صباح اليوم تحليقاً مكثفاً لطيران العدو الحربي والمسير، وكان الطيران الإسرائيلي أغار فجراً على أرزون والغندورية.

وفي البقاع شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، مستهدفاً مشغرة وسحمر وقليا وزلايا، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت وبلدات جنوبية.