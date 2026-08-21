غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان مناطق عدة في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على بلدات ومناطق ‏في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وقصف مدفعي.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدة المنصوري، فيما ‏شهدت بلدتا حداثا والطيري في قضاء بنت جبيل تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية، ‏وسط سماع دوي انفجارات قوية في عدد من قرى وبلدات الجنوب.‏

كما شن الطيران الحربي غارات على المنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفر ‏رمان، إضافة إلى دوحة كفر رمان والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، ومرتفع علي ‏الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا ‏بالتزامن مع قصفه بالمدفعية.‏

وشهدت أجواء مدينة صور وقرى وبلدات قضائها غارات وهمية خلال الليل.‏

‏ وقتل ‏شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء جراء انفجار عبوات ناسفة وضعتها ‌‏قوات الاحتلال الإسرائيلي في النبطية جنوب لبنان.‏

وجدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس الخميس، التأكيد على وجوب انسحاب قوات ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها على سيادته، وبسط سلطة الدولة ‌‏اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلام بيدها.‏