غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان مناطق عدة في جنوب لبنان

بيروت-سانا
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وقصف مدفعي.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدة المنصوري، فيما شهدت بلدتا حداثا والطيري في قضاء بنت جبيل تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية، وسط سماع دوي انفجارات قوية في عدد من قرى وبلدات الجنوب.
كما شن الطيران الحربي غارات على المنطقة الواقعة بين تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، إضافة إلى دوحة كفر رمان والأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا بالتزامن مع قصفه بالمدفعية.
وشهدت أجواء مدينة صور وقرى وبلدات قضائها غارات وهمية خلال الليل.
وقتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء جراء انفجار عبوات ناسفة وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في النبطية جنوب لبنان.
وجدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس الخميس، التأكيد على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها على سيادته، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلام بيدها.