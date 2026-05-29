الرئيس اللبناني لروبيو: وقف إطلاق النار المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون أكد خلال الاتصال ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

‏من جهته، جدد روبيو التزام الإدارة الأمريكية بالاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، ودعمها استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره.

ويأتي الاتصال بالتزامن مع مساعٍ أمريكية ودولية لإحياء المفاوضات الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوترات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.

كما يأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الأمني المرتقب بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، المقرر عقده اليوم الجمعة في مقر وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، وامتدادها إلى بيروت.