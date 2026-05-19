مقتل 28 شخصاً جراء هجوم بطائرة مسيّرة في السودان

الخرطوم-سانا

قُتل ما لا يقل عن 28 شخصاً، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم بطائرة مسيّرة في ولاية كردفان بالسودان.

ونقلت فرانس برس عن مصدر طبي قوله: إن طائرة مسيّرة استهدفت سوقاً في مدينة غبيش بالولاية، ما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 23 آخرين.

وشهدت الحرب الدائرة في السودان تصعيداً متسارعاً في وتيرة الهجمات الجوية، وسط تحذيرات حقوقية وأممية من تفاقم الخسائر البشرية واتساع رقعة الاستهداف التي تطال المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء الماضي من خطورة التصعيد المتزايد في السودان، مؤكداً أن اتساع نطاق العنف واستخدام الطائرات المسيّرة بشكل مكثف ينذران بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في البلاد.