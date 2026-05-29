وزارة الطاقة تشدد على الالتزام بإجراءات السلامة ومنع الاقتراب ‏من نهر الفرات

دمشق-سانا ‏

دعت وزارة الطاقة الأهالي إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة في ‏المناطق القريبة من نهر الفرات، في ظل استمرار ارتفاع مناسيب ‏المياه، حفاظاً على سلامتهم ومنع وقوع حوادث أو أضرار محتملة.‏

وأكدت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، ضرورة عدم ‏الاقتراب من الحواف الطينية والجروف القريبة من مجرى نهر ‏الفرات، بسبب خطر الانهيارات والانزلاقات المفاجئة، إضافة إلى ‏الابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة المحيطة به.‏

وشددت الوزارة على عدم محاولة عبور المياه أو استخدام الجسور ‏والمعابر المؤقتة المتأثرة بارتفاع المنسوب، داعية إلى إبعاد ‏الأطفال عن ضفاف النهر، إضافة إلى تجنب التجمهر بهدف ‏التصوير أو متابعة ارتفاع المياه لما يشكله ذلك من خطر مباشر ‏على السلامة العامة.‏

كما دعت إلى إخلاء المعدات الزراعية والآليات والمواشي من ‏سرير نهر الفرات والمناطق المهددة بالغمر، واتخاذ الإجراءات ‏الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات.‏

وأكدت الوزارة ضرورة منع استخدام الزوارق والعبارات النهرية ‏بشكل عشوائي خلال فترة ارتفاع المنسوب، إضافة إلى الامتناع ‏عن السباحة أو النزول إلى مياه النهر مهما بدت هادئة، نظراً ‏لاحتمال تغير التيارات وارتفاع مستوى الخطورة.‏

وشددت على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات فرق الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات المختصة في المناطق القريبة من نهر الفرات، ‏لضمان سلامة السكان.‏

‏ ‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور ‏والرقة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما ‏دفع الجهات الحكومية وفرق الطوارئ والدفاع المدني إلى رفع حالة ‏الجاهزية، واتخاذ إجراءات احترازية شملت تدعيم السواتر الترابية ‏ومراقبة المناطق المهددة وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، ‏بهدف حماية السكان والممتلكات والحد من الأضرار المحتملة.‏