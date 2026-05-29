وزارة الطاقة تشدد على الالتزام بإجراءات السلامة ومنع الاقتراب ‏من نهر الفرات

دمشق-سانا
دعت وزارة الطاقة الأهالي إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة في المناطق القريبة من نهر الفرات، في ظل استمرار ارتفاع مناسيب المياه، حفاظاً على سلامتهم ومنع وقوع حوادث أو أضرار محتملة.
وأكدت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، ضرورة عدم الاقتراب من الحواف الطينية والجروف القريبة من مجرى نهر الفرات، بسبب خطر الانهيارات والانزلاقات المفاجئة، إضافة إلى الابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة المحيطة به.
وشددت الوزارة على عدم محاولة عبور المياه أو استخدام الجسور والمعابر المؤقتة المتأثرة بارتفاع المنسوب، داعية إلى إبعاد الأطفال عن ضفاف النهر، إضافة إلى تجنب التجمهر بهدف التصوير أو متابعة ارتفاع المياه لما يشكله ذلك من خطر مباشر على السلامة العامة.
كما دعت إلى إخلاء المعدات الزراعية والآليات والمواشي من سرير نهر الفرات والمناطق المهددة بالغمر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات.
وأكدت الوزارة ضرورة منع استخدام الزوارق والعبارات النهرية بشكل عشوائي خلال فترة ارتفاع المنسوب، إضافة إلى الامتناع عن السباحة أو النزول إلى مياه النهر مهما بدت هادئة، نظراً لاحتمال تغير التيارات وارتفاع مستوى الخطورة.
وشددت على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المختصة في المناطق القريبة من نهر الفرات، لضمان سلامة السكان.
وشهدت مناطق عدة على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع الجهات الحكومية وفرق الطوارئ والدفاع المدني إلى رفع حالة الجاهزية، واتخاذ إجراءات احترازية شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات والحد من الأضرار المحتملة.