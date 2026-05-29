الموارد المائية في الرقة تنفذ إجراءات لحماية المنشآت ‏الحيوية ‏والأراضي الزراعية

الرقة-سانا‏

تتابع مديرية الموارد المائية في محافظة الر قة ، وبإشراف ‏مباشر ‏من غرفة عمليات الطوارئ، ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، ‏حيث نفذت في هذا الصدد سلسلة من الإجراءات العاجلة ‏للحد ‏من المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية ‏والأراضي ‏الزراعية.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الجمعة، أن ‏الأعمال شملت تدعيم الساتر الترابي في ‏منطقة حاوي الهوى ‏باستخدام التركسات والقلابات، مع ‏نقل نحو 1300 متر مكعب ‏من التربة لتعزيز الحماية في ‏الموقع، وكذلك جرى إرسال رافعة ‏لنقل محركات ‏محطتي “طاوي رمان” و”القرميد” إلى مواقع ‏آمنة؛ ‏حفاظاً على جاهزيتها التشغيلية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن المديرية أنشأت ساتراً ترابياً ‏لحماية ‏محطة الفرات الأوسط، إضافة إلى عزل محطتي ‏المغلة الرئيسة ‏والرقة الرئيسة في مشروع الفرات ‏الأوسط عن النهر، وذلك من ‏خلال تفريغ غرف التحكم ‌‏(السيفونات)، وإغلاق المغالق ‌‏(السكورات) المخصصة ‏لها، فضلاً عن تفريغ حجرات السحب ‏من المياه تحسباً ‏لأي ارتفاع إضافي في المنسوب؛ بما يضمن ‏حماية ‏تجهيزات المحطات واستمرارية عملها.‏

وأشارت الوزارة الى أن الورشات الفنية تواصل أعمالها ‌‏باستخدام الذراع الطويل لإغلاق فتحات المصرف ‏الرئيس في ‏حويجة السوافي بهدف منع تسرب مياه النهر ‏باتجاه الأراضي ‏الزراعية والمنازل المجاورة.‏

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الاستجابة السريعة ‏التي ‏تنفذها مديرية الموارد المائية في الرقة بإشراف ‏مباشر من ‏وزارة الطاقة السورية، لضمان سلامة الأهالي ‏وحماية البنى ‏التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق ‏المتأثرة بارتفاع منسوب ‏مياه النهر.‏