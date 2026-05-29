الموارد المائية في الرقة تنفذ إجراءات لحماية المنشآت ‏الحيوية ‏والأراضي الزراعية

الرقة-سانا
تتابع مديرية الموارد المائية في محافظة الر قة ، وبإشراف مباشر من غرفة عمليات الطوارئ، ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث نفذت في هذا الصدد سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية والأراضي الزراعية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الأعمال شملت تدعيم الساتر الترابي في منطقة حاوي الهوى باستخدام التركسات والقلابات، مع نقل نحو 1300 متر مكعب من التربة لتعزيز الحماية في الموقع، وكذلك جرى إرسال رافعة لنقل محركات محطتي “طاوي رمان” و”القرميد” إلى مواقع آمنة؛ حفاظاً على جاهزيتها التشغيلية.
ولفتت الوزارة إلى أن المديرية أنشأت ساتراً ترابياً لحماية محطة الفرات الأوسط، إضافة إلى عزل محطتي المغلة الرئيسة والرقة الرئيسة في مشروع الفرات الأوسط عن النهر، وذلك من خلال تفريغ غرف التحكم (السيفونات)، وإغلاق المغالق (السكورات) المخصصة لها، فضلاً عن تفريغ حجرات السحب من المياه تحسباً لأي ارتفاع إضافي في المنسوب؛ بما يضمن حماية تجهيزات المحطات واستمرارية عملها.
وأشارت الوزارة الى أن الورشات الفنية تواصل أعمالها باستخدام الذراع الطويل لإغلاق فتحات المصرف الرئيس في حويجة السوافي بهدف منع تسرب مياه النهر باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الاستجابة السريعة التي تنفذها مديرية الموارد المائية في الرقة بإشراف مباشر من وزارة الطاقة السورية، لضمان سلامة الأهالي وحماية البنى التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب مياه النهر.