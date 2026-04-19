إبرام اتفاق تعاون عسكري بين نيجيريا وتركيا

أنقرة-سانا

أعلنت نيجيريا عن إبرام اتفاق تعاون عسكري مع تركيا يهدف إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، وجماعة بوكو حرام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى قوله أمس السبت خلال زيارة إلى تركيا: اتفقنا على الانتقال إلى التدريب والإنتاج، وتحسين تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح موسى أنه سيتم إرسال 200 عنصر من القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري إلى تركيا للتدريب.

وأضاف الوزير النيجيري: إن تركيا تطوّرت بشكل كبير بإنتاج المعدات العسكرية، بينما لا تزال نيجيريا في طور تطوير قدراتها، لافتاً إلى أن البلدين اتفقا على إنتاج بعض المكونات معاً.

وكان قُتل 22 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة النيجيرية، وخُطف العشرات خلال أعمال عنف متفرقة شهدتها نيجيريا في الأيام القليلة الماضية، كما ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات التي تشهدها مناطق واسعة غرب إفريقيا على يد مسلحين من جماعة بوكو حرام وتنظيم “داعش”، والتي تستهدف عناصر من الجيش والشرطة، وأهدافاً مدنية على حد سواء.