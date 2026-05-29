الذهب يرتفع مع ترقب تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن ‏وطهران ‏

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأنباء عن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
وحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 4519.64 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4550 دولاراً.
وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدق عليه بعد، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية: إن الاتفاق لم يُنجز بشكل نهائي.
وقال محللون: إن تراجع أسعار النفط والدولار بفعل التفاؤل بشأن تمديد الهدنة، ساهم في دعم أسعار الذهب، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
ورغم مكاسب اليوم، تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض شهري بنحو 2 بالمئة، مع استمرار المخاوف من التضخم وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما تراجعت الفضة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.51 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1923.55 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1375.57 دولاراً.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة والملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والتضخم وحركة المعادن النفيسة عالمياً.