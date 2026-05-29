الذهب يرتفع مع ترقب تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن ‏وطهران ‏

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، ‏مدعومة بأنباء عن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران ‏إلى ‏اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على ‏الملاحة عبر مضيق هرمز‎.‎

وحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 ‏بالمئة ليصل إلى 4519.64 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت ‏العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4550 ‏دولاراً‎.‎

وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق المقترح بين واشنطن ‏وطهران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، غير أن ‌‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدق عليه بعد، بينما قالت ‏وسائل إعلام إيرانية: إن الاتفاق لم يُنجز بشكل نهائي‎.‎

وقال محللون: إن تراجع أسعار النفط والدولار بفعل التفاؤل ‏بشأن تمديد الهدنة، ساهم في دعم أسعار الذهب، في وقت لا ‌‏تزال فيه الأسواق تترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية‎.‎

ورغم مكاسب اليوم، تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض ‏شهري بنحو 2 بالمئة، مع استمرار المخاوف من التضخم ‌‏وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار ‏الفائدة مرتفعة لفترة أطول‎.‎

كما تراجعت الفضة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.51 دولاراً ‏للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1923.55 دولاراً، وارتفع ‌‏البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1375.57 دولاراً‎.‎

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وما ‌‏رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة والملاحة عبر مضيق ‏هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والتضخم ‏وحركة ‏المعادن النفيسة عالمياً‎.‎