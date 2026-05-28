وزير الثقافة اللبناني يحذر من خطر الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الأثرية جنوب لبنان

بيروت-سانا

حذر وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة اليوم الخميس من الأخطار المحدقة بالمواقع الأثرية والتاريخية في لبنان وخاصة في الجنوب، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتحرك العاجل لحماية هذا التراث الإنساني.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن سلامة أجرى اتصالات مكثفة بنظرائه في دول العالم والمنظمات الدولية، خص فيها بالذكر المخاطر الهائلة التي تهدد الأحياء التراثية والمعالم التاريخية في الجنوب اللبناني، ولا سيما في مدينة صور وقلعة الشقيف، مذكّراً بأن عدداً كبيراً من هذه المواقع يقع تحت بند “الحماية المعززة” من قبل منظمة “اليونسكو”، ما يفرض التزاماً دولياً لمنع استهدافها بغارات وقصف الاحتلال.



وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية في بيان له إلى حراك دولي فوري لحماية المواقع الأثرية، مستنكراً العدوان المتواصل على الجنوب وكامل الأراضي اللبنانية.



ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاس الاعتداءات الإسرائيلية على الإرث الثقافي في جنوب لبنان، ولا سيما في مدينة صور المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، والتي تُعد من أبرز المدن الأثرية في المنطقة، كما تبرز قلعة الشقيف كأحد أهم المعالم التاريخية في الجنوب اللبناني.