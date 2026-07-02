يوم علمي في طرطوس حول مستجدات زراعة الأسنان والطعوم العظمية

طرطوس-سانا

أقامت نقابة أطباء الأسنان في طرطوس، بالتعاون مع شركة سيدرا الطبية، اليوم الخميس يوماً علمياً بعنوان “الحلول النهائية لمشاكل الطعوم العظمية”، وذلك في المركز الثقافي بمدينة طرطوس.

وجرى استعراض أحدث التقنيات العلمية والعملية في مجال زراعة الأسنان، وتعزيز التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بما ينعكس على تطوير الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات العلاجية بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء المختصين.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان في طرطوس جمال منصور في تصريح لـ سانا‏ أن تنظيم اليوم العلمي يأتي في إطار حرص النقابة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في مجال طب الأسنان، ولا سيما تقنيات زراعة الأسنان والطعوم العظمية.

وأشار إلى أن التعليم الطبي المستمر يشكل ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأطباء وتطوير مهاراتهم المهنية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة أطباء الأسنان في طرطوس عصام زيدان أن النقابة تحرص على تنظيم يوم علمي متميز بشكل شهري، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعليم والتدريب الطبي المستمر.

ولفت إلى أن فعالية اليوم تناولت موضوع الطعوم العظمية وإجراءات زراعة الأسنان، بمشاركة محاضرين قدموا أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية في هذا المجال.

من جهته بيّن أستاذ جراحة الفكين في جامعة دمشق باسل براد أن اليوم العلمي تضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها أحدث التقنيات العلاجية التي تقلل الحاجة إلى الطعوم العظمية في حالات الفقد العظمي الواسع، فيما استعرض الدكتور فؤاد عثمان آغا والدكتور محمد دروبي بدائل علاجية وزرعات سنية حديثة تسهم في الحد من مخاطر الطعوم العظمية وتحقيق نتائج أكثر أماناً.

كما تناولت الدكتورة هيا الجبان أهمية توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في عيادات الأسنان، لما لها من دور في تحسين دقة التشخيص والعلاج، وتقليل زمن الإجراءات، وتعزيز جودة النتائج العلاجية.

في السياق، أوضح وكيل شركة سيدرا الطبية إيلي هزيم أن تنظيم اليوم العلمي جاء دعماً لبرامج التعليم الطبي المستمر، إلى جانب التعريف بأحدث المنتجات والتجهيزات الخاصة بأطباء الأسنان، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة التي تساعد الأطباء على تطوير ممارساتهم المهنية.

واختُتمت الفعالية بجلسة حوارية ناقش خلالها المشاركون أحدث المستجدات العلمية في زراعة الأسنان والطعوم العظمية. وكانت نقابة أطباء الأسنان في طرطوس أقامت بالتعاون مع فريق SY-Tour الطبي في الـ11 من الشهر الماضي، يوماً علمياً بعنوان “مفاهيم حديثة في مداواة الأسنان اللُّبية والترميمية” بهدف مواكبة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة.