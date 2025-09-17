مجزرة جديدة للاحتلال قرب مستشفى الشفاء في غزة تسفر عن ارتقاء 13 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء 13 فلسطينياً وعشرات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في سياق العدوان المتواصل على القطاع منذ تشرين الأول 2023.

ووفقاً لما نقلته وكالة “وفا” فإن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين أثناء نزوحهم قرب مستشفى الشفاء غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، في مشهد يعكس تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وبحسب مصادر طبية، ارتقى اليوم 33 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من القطاع، بينهم 21 في مدينة غزة وحدها، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة حرب التجويع والتدمير والتهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال بهدف تفريغ القطاع من سكانه.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول 2023 تجاوز 65 ألفاً إضافة إلى أكثر من 165 ألف جريح، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

وتأتي هذه المجزرة في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف العدوان، وتوفير الحماية للفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وسط صمت دولي يثير القلق بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.