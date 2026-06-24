الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني والقضايا المشتركة في مؤتمر باكو

باكو-سانا

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي طارق حميد الطاير مع رئيس مجلس النواب الأردني مازن تركي القاضي اليوم الأربعاء علاقات التعاون البرلماني إلى جانب التنسيق في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين البرلمانات.

وشدد الجانبان على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، لترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان على التزامهما بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أن أي عرقلة أو إغلاق أو تدخل في الملاحة البحرية يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وشعوبها، وأمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في “منظمة التعاون الإسلامي” التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 40 دولة ورؤساء برلمانات من أكثر من 10 دول إلى جانب ممثلين عن 10 منظمات دولية.