القيادة المركزية الأمريكية: نحافظ على حالة من اليقظة لضمان أمن الملاحة بمضيق ‏هرمز‏

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية تحافظ على حالة من ‏اليقظة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب ورود أنباء تحدثت عن إغلاق إيران للمضيق.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن “سنتكوم” في بيان اليوم السبت، أن القوات الأمريكية ‏تواصل تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد ‏من بقائها سارية المفعول بالكامل.‏

وأضافت: إن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي ظل متاحاً ومن دون عوائق، وشهدت ‏حركة السفن التجارية عبر المضيق زيادة اليوم، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، نقلت ‏أكثر من 17 مليون برميل من النفط.‏

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في وقت سابق من اليوم السبت، أنه من ‏المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، بينما أكدت ‏وزارة الخارجية السويسرية أن بيرن تواصل توفير “بيئة سرية وموثوقة” في ‏بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.‏