القيادة المركزية الأمريكية: نحافظ على حالة من اليقظة لضمان أمن الملاحة بمضيق ‏هرمز‏

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية تحافظ على حالة من اليقظة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب ورود أنباء تحدثت عن إغلاق إيران للمضيق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن “سنتكوم” في بيان اليوم السبت، أن القوات الأمريكية تواصل تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل.
وأضافت: إن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي ظل متاحاً ومن دون عوائق، وشهدت حركة السفن التجارية عبر المضيق زيادة اليوم، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، نقلت أكثر من 17 مليون برميل من النفط.
وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في وقت سابق من اليوم السبت، أنه من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، بينما أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن بيرن تواصل توفير “بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.