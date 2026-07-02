هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب قبالة سواحل جزيرة كارباثوس اليونانية

أثينا-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة “كارباثوس” اليونانية في بحر إيجه اليوم الخميس دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن معهد أثينا لرصد الزلازل قوله: إن “الهزة كانت على عمق 13 كيلومتراً وعلى مسافة نحو 11 كيلومتراً قبالة سواحل جزيرة كارباثوس”.

ووفقاً لمصادر إعلامية شعر بالهزة سكان جزيرتي “رودس” و”كاسوس” اليونانيتين القريبتين، وكذلك الساحل الغربي لتركيا.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وقبل 10 أيام ضربت هزة بقوة 5 درجات قبالة سواحل جزيرة كارباثوس الواقعة على صدع جيولوجي في بحر إيجه.