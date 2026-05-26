سلطات الحج السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام في مزدلفة لاستقبال الحجاج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الثلاثاء، اكتمال جاهزية مسجد المشعر الحرام في مزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من مشعر عرفات الطاهر، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الوزارة أنهت جميع أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز بالمسجد، التي شملت تطوير أنظمة الصوت وتحسين أداء مكبرات الصوت، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتحديث اللوحات الإرشادية، وأبواب الطوارئ والمداخل؛ بما يسهم في تعزيز سلامة الحجاج وانسيابية الحركة داخل المسجد ومحيطه، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة المسجد وتعزيز جاهزيته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لتهيئة مساجد المشاعر المقدسة، ورفع جاهزيتها التشغيلية والخدمية؛ بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفي سياق متصل ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة يوم عرفة لحج 1447هـ إلى 50 لغة عالمية ضمن منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى إيصال مضامين الخطبة ورسالتها الوسطية إلى المسلمين حول العالم بمختلف لغاتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام، توافدوا منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى صعيد ‏عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، لأداء ركن الحج الأعظم.‏