الصين تدعو إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بكين-سانا

دعت الصين اليوم الإثنين، إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة الحفاظ على أمنه واستقراره، بما يخدم مصلحة المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قوله خلال مؤتمر صحفي: “إن مضيق هرمز ممر تجاري دولي مهم للسلع والطاقة، والحفاظ على أمنه واستقراره، وضمان حركة الملاحة فيه من دون عوائق يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي”.

وأكد جياكون أن “الحل يكمن في وقف فوري لإطلاق النار”، داعياً الأطراف المعنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، ومواصلة حل الخلافات بالسبل السياسية والدبلوماسية، وتجنب إعادة إشعال الحرب، وتهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام في أقرب وقت.

وكانت الصين حذرت في وقت سابق من أن يؤدي فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان إلى اندلاع الحرب مجدداً في الشرق الأوسط، داعيةً الأطراف المعنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة الحوار عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.