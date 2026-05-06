ثلاثة قتلى وأربعة جرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أربعة آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين قتلا وأصيب رابع في غارة إسرائيلية مساء أمس على قرية دير كيفا في قضاء صور، كما أدت غارة أخرى على بلدة عدشيت في قضاء النبطية إلى مقتل شخص.

إلى ذلك استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي فجر اليوم، مسعفي “الهيئة الصحية الإسلامية” في بلدة دير كيفا، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى، نقلتهم فرق من إسعاف “الرسالة” إلى مستشفيات المنطقة.

وأغار الطيران الحربي المعادي ليلاً، على بلدة قلاويه في النبطية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مدرسة برج قلاويه الرسمية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2702 قتيل و8311 جريحاً.