محولة جديدة تدخل الخدمة في محطة التيم لدعم استقرار الكهرباء بدير الزور

دير الزو-سانا
وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة 230/66 ك.ف بالخدمة في محطة تحويل التيم في دير الزور، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة وتعزيز موثوقية الشبكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المحولة الجديدة تدعم المحولة القائمة وتضيف قدرة أكبر إلى الشبكة بما يتيح رفع مستوى التغذية الكهربائية لأهالي المدينة والريف بعد أن كانت المحولة العاملة تحمل أحمالاً تصل إلى نحو 75 ميغاواط.
وكانت الشركة السورية للكهرباء أعلنت في الـ 19 من الشهر الفائت وصول المحولة الكهربائية 230/66 ك.ف إلى محطة تحويل التيم في محافظة دير الزور، وأن الورشات الفنية باشرت أعمال تجهيزها وتركيبها تمهيداً لوضعها في الخدمة.
وبينت الشركة حينها أن المحولة سترفع استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميغا فولت أمبير، كما ستعزز موثوقية التغذية الكهربائية من خلال ضمان استمرار الخدمة عند خروج إحدى المحولتين عن العمل، إضافة إلى رفع كمية الطاقة الموردة إلى المحافظة لتصل إلى نحو 120 ميغاواط.