محولة جديدة تدخل الخدمة في محطة التيم لدعم استقرار الكهرباء بدير الزور

دير الزو-سانا

وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة 230/66 ك.ف بالخدمة في ‏محطة تحويل التيم في دير الزور، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة ‏وتعزيز موثوقية الشبكة.‏

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق في تصريح صحفي اليوم ‏السبت، أن المحولة الجديدة تدعم المحولة القائمة وتضيف قدرة أكبر إلى الشبكة بما يتيح ‏رفع مستوى التغذية الكهربائية لأهالي المدينة والريف بعد أن كانت المحولة العاملة تحمل ‏أحمالاً تصل إلى نحو 75 ميغاواط.‏

وكانت الشركة السورية للكهرباء أعلنت في الـ 19 من الشهر الفائت وصول المحولة ‏الكهربائية 230/66 ك.ف إلى محطة تحويل التيم في محافظة دير الزور، وأن ‏الورشات الفنية باشرت أعمال تجهيزها وتركيبها تمهيداً لوضعها في الخدمة.‏

وبينت الشركة حينها أن المحولة سترفع استطاعة المحطة من 125 إلى 250 ميغا فولت ‏أمبير، كما ستعزز موثوقية التغذية الكهربائية من خلال ضمان استمرار الخدمة عند ‏خروج إحدى المحولتين عن العمل، إضافة إلى رفع كمية الطاقة الموردة إلى المحافظة ‏لتصل إلى نحو 120 ميغاواط.‏