الملك الأردني: أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية

عمّان-سانا
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، حيث تناولا أبرز المستجدات في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات، ولا سيما العسكرية والأمنية.
وكان الملك عبد الله الثاني أكد، في الخامس من الشهر الجاري، ضرورة العمل للحفاظ على التهدئة في الإقليم، واحترام سيادة الدول العربية وأمنها.