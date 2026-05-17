الملك الأردني: أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية

عمّان-سانا‏

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار ‏بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول ‏العربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك الأردني نائب ‏رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، حيث تناولا أبرز المستجدات في المنطقة، ‏إضافة إلى العلاقات بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات، ولا سيما العسكرية ‏والأمنية.‏

وكان الملك عبد الله الثاني أكد، في الخامس من الشهر الجاري، ضرورة العمل للحفاظ على التهدئة ‏في الإقليم، واحترام سيادة الدول العربية وأمنها.‏