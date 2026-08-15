‎“‎مصباح الخميس‎”‌‏.. ذاكرة الفرات تضيء عتمة الغياب

دمشق-سانا‏

في ربيع عام 1974، يقف أطفال قرية بصلجة لتحية العلم أمام مدرسة موزعة على ‏غرفتين، فيما يراقبهم الأستاذ رمضان. ‏

يستعيد الكاتب والشاعر عيسى الشيخ حسن هذا المشهد الصغير، فيحوّله إلى نافذة على ‏طفولة المكان وتعليمه وعلاقاته الاجتماعية، ومدخل لقراءة مجتمع فراتي كامل في كتابه ‏الصادر حديثاً تحت عنوان الكاتب والشاعر عيسى الشيخ حسن، الذي يضم 49 مقاربة سردية تمزج ‏السيرة الشخصية بالذاكرة الجمعية، وتستحضر القرى والحقول وضفاف الفرات والبيوت ‏الطينية وبيوت الشعر بعاداتها ومفرداتها وحكاياتها اليومية.

من السيرة الفردية إلى ذاكرة الجماعة

الكتاب، الصادر في طبعته الأولى عام 2026 عن دار نرد للنشر والتوزيع في ألمانيا، هو ‏باكورة سلسلة “أمالي فراتية”، ويقع في نحو 200 صفحة من القطع المتوسط، بغلاف ‏صممه فايز العباس وصورة لعبّود حمام، ومراجعة وتنضيد عبد القادر الجاسم.‏

‏ وفي صفحاته يتنقل الشيخ حسن بين تفاصيل الخبز والحليب والرعي والحصاد والضيافة ‏والأعراس والألعاب الشعبية ومواسم الفرح والحزن، مستحضراً الأهل والأصدقاء ‏والمعلمين والرعاة والفلاحين والراحلين، لا لتزيين مشهد حنيني، بل لتقديم شخصيات ‏تكشف، عبر حكاياتها ومصائرها، طبيعة الحياة في المجتمعات الفراتية وما طرأ عليها ‏من تحولات.‏

وتمنح المقاربات السردية المؤلف حرية الانتقال بين الحكاية الشخصية والتأمل الاجتماعي ‏والبحث اللغوي، بحيث تتسع ذكرى القرية أو المدرسة أو أحد الراحلين لتصبح جزءاً من ‏سيرة جماعية عاش أصحابها تحولات قاسية، ثم تفرق كثير منهم في المنافي والبلدان.‏

حين يصبح المكان بطلاً

يرى الناقد عبد الكريم البليخ في مقال نشره في منصة “المزمار الفراتي” عن “مصباح ‏الخميس” بأن الكتاب يمثل محاولة واعية لإنقاذ ذاكرة كاملة من التبدد، ورد الاعتبار إلى ‏أصوات بقيت طويلاً خارج السردية الثقافية السائدة، لافتاً إلى أن المكان فيه يتقدم ليصبح ‏بطلاً لا مجرد خلفية للأحداث.‏

وتتجلى أهمية التجربة في تحويل التفاصيل المحلية إلى أسئلة إنسانية أوسع عن الانتماء ‏والفقد والهجرة وصلات الإنسان بالمكان، فالسيرة الفردية لا تنغلق على صاحبها، وإنما ‏تتيح للقارئ التعرف إلى مجتمع من خلال حياة أفراده ولغتهم وعاداتهم.‏

اللهجة المحلية تستعيد موقعها

لا يتعامل المؤلف مع الموروث الفراتي بوصفه سجلاً جامداً، بل يقترب من شفاهيات ‏أهله بروح السارد وعين الباحث، متتبعاً أصول الكلمات وتحولاتها الدلالية، وواصلاً بين ‏اللهجة المحكية والفصحى وما حفظته المعاجم العربية.‏

ويؤكد الشيخ حسن في تصريح لسانا أن الكتاب يسعى إلى التعبير عن الثقافة الشفاهية ‏الفراتية من خلال تتبع التطور الدلالي لألفاظ تنفرد بها اللهجة المحلية، موضحاً أنها ‏حافظت على عدد من مفردات العربية وطورت بعضها.‏

وهنا لا تؤدي اللغة وظيفة التوثيق وحدها، بل تصبح أداة لمساءلة العلاقة بين المركز ‏والهامش، فأهل المنطقة وفق رؤية المؤلف، عاشوا في فضاء جغرافي بعيد عن دمشق ‏وحلب وبغداد وإسطنبول، واحتفظوا بقدر من الاستقلال الثقافي، مع بقائهم في سرديات ‏تلك الحواضر على هامش المشهد.‏

ومن خلال تتبع الكلمات والحكايات، يحاول الكتاب قراءة الثقافة الفراتية من داخلها، بعيداً ‏عن الصور النمطية، وإظهار ما تختزنه لهجتها من تاريخ وتجارب وعلاقات اجتماعية، ‏وبذلك يصبح الانتقال بين الفصيح والمحكي جزءاً من بناء المعنى، لا مجرد استعراض ‏لغوي.‏

‏”أمالي فراتية” في مواجهة الغياب

تكتسب هذه التجربة راهنيتها في وقت تواجه فيه الذاكرة الشفاهية السورية خطر التبدد ‏بفعل الحرب والهجرة وتفرق العائلات وتراجع تداول الحكايات والمفردات المحلية بين ‏الأجيال الجديدة.‏

يستعيد “مصباح الخميس” الماضي لفهم ما أصاب المكان والإنسان من تحولات، فالحنين ‏هنا وسيلة لمقاومة الغياب، والكتابة محاولة لحفظ ما لم يجد طريقه إلى الوثائق والسجلات ‏الرسمية.‏

ويستفيد الشيخ حسن من تقاليد الأمالي في التراث العربي، القائمة على جمع الأخبار ‏واللغة والحكايات والمعارف، لكنه يوظفها في مشروع معاصر يمنح الشفاهيات الفراتية ‏بنية أدبية قابلة للقراءة والتداول، حيث يقدم نماذج من الثقافة الشفاهية في الجزيرة ‏السورية، ويضيء على مفرداتها وحكاياتها وذاكرتها الاجتماعية والإنسانية.‏

وبهذا يضع “مصباح الخميس” الحكاية المحلية في متن الثقافة، ويمنح أصوات الناس ‏العاديين مساحة تحفظ حضورهم، في زمن بات فيه تدوين الذاكرة ضرورة لحمايتها من ‏الغياب.‏