‏90 سباحاً يتنافسون لاختيار منتخب طرطوس في منافسات بطولة الجمهورية

طرطوس-سانا
أقامت محافظة طرطوس اليوم السبت، بطولة السباحة في مسبح نادي المصفاة بمدينة بانياس، بمشاركة 90 سباحاً وسباحة من مختلف الفئات العمرية، لاختيار اللاعبين الذين يمثلون المحافظة في بطولة الجمهورية المقرر إقامتها بدمشق.
اختبارات لاختيار المواهب
وأكد مدير الرياضة والشباب في طرطوس معاوية حمامي في تصريح لـ سانا، أن البطولة تأتي بعد موسم من التدريبات والنشاطات في المدارس والأكاديميات والأندية، مشيراً إلى أن مستوى المشاركين جيد وقابل للتطور.
من جهته، بيّن عضو الاتحاد السوري للسباحة أدهم زيدان في تصريح مماثل، أن المنافسات تتضمن اختبارات لانتقاء السباحين الموهوبين القادرين على تمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية، وعودة مشاركة فئتي الصغار والأشبال، وتوفير ظروف تساعد على تطوير مستوى السباحة والارتقاء باللعبة.
طموح للتأهل وتمثيل المحافظة
وأعرب السباح علاء زريعة عن سعادته بإحراز المركز الأول، وتطلعه للمنافسة في البطولة المقبلة.
ولفتت السباحة رنيم أحمد إلى سعيها للتأهل إلى بطولة الجمهورية رغم صعوبة الجمع بين التدريب والدراسة الجامعية، بينما أوضحت ماجدة عابدين انها تواصل التدريب للحصول على مراكز متقدمة، مؤكدة استمرار الأسرة في دعمها وتشجيعها.
يذكر أن منافسات بطولة الجمهورية للسباحة التي ينظمها اتحاد اللعبة لكل الفئات العمرية تنطلق خلال الفترة من 1 حتى 6 أيلول المقبل على مسبح مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.