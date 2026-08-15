‏90 سباحاً يتنافسون لاختيار منتخب طرطوس في منافسات بطولة الجمهورية

طرطوس-سانا ‏

أقامت محافظة طرطوس اليوم السبت، بطولة السباحة في مسبح نادي المصفاة بمدينة ‏بانياس، بمشاركة 90 سباحاً وسباحة من مختلف الفئات العمرية، لاختيار اللاعبين الذين ‏يمثلون المحافظة في بطولة الجمهورية المقرر إقامتها بدمشق.‏

اختبارات لاختيار المواهب

وأكد مدير الرياضة والشباب في طرطوس معاوية حمامي في تصريح لـ سانا، أن البطولة ‏تأتي بعد موسم من التدريبات والنشاطات في المدارس والأكاديميات والأندية، مشيراً إلى ‏أن مستوى المشاركين جيد وقابل للتطور.‏

من جهته، بيّن عضو الاتحاد السوري للسباحة أدهم زيدان في تصريح مماثل، أن ‏المنافسات تتضمن اختبارات لانتقاء السباحين الموهوبين القادرين على تمثيل المحافظة ‏في بطولة الجمهورية، وعودة مشاركة فئتي الصغار والأشبال، وتوفير ظروف تساعد ‏على تطوير مستوى السباحة والارتقاء باللعبة.‏

طموح للتأهل وتمثيل المحافظة

وأعرب السباح علاء زريعة عن سعادته بإحراز المركز الأول، وتطلعه للمنافسة في ‌‏البطولة المقبلة.‏

ولفتت السباحة رنيم أحمد إلى سعيها للتأهل إلى بطولة الجمهورية رغم صعوبة الجمع ‏بين التدريب والدراسة الجامعية، بينما أوضحت ماجدة عابدين انها تواصل التدريب ‏للحصول على مراكز متقدمة، مؤكدة استمرار الأسرة في دعمها وتشجيعها.‏

يذكر أن منافسات بطولة الجمهورية للسباحة التي ينظمها اتحاد اللعبة لكل ‏الفئات العمرية تنطلق خلال الفترة من 1 حتى 6 أيلول المقبل على مسبح مدينة ‏الياسمين الرياضية بدمشق.‏