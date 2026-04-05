إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما، شمال شرق مدينة القدس، واقتلعت 200 شجرة مثمرة خلال عمليات تجريف للأراضي الزراعية في البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيد اعتداءاتها بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

