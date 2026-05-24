ترامب يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” السبت بتوقيت واشنطن: أجريت للتو مكالمة هاتفية مثمرة للغاية مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوزير علي الذوادي من قطر، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن إيران، وكل ما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بالسلام.

وأضاف ترامب: لقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، رهن الإتمام، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدول الأخرى المذكورة.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفها بأنها “سارت على نحو ممتاز أيضاً”.

وأوضح ترامب أن المباحثات الجارية تركز حالياً على تفاصيل الاتفاقية النهائية، مبيناً أن من بين أبرز بنودها إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، إلى جانب العديد من البنود الأخرى.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين “يقتربون كثيراً” من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.