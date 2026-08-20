رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي

إسلام آباد-سانا

جدد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، دعم بلاده الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وتأييدها الحازم لموقف دمشق بشأن الجولان المحتل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عبر منصة “X”: إن شريف استذكر العلاقات التاريخية متعددة الأوجه بين البلدين، وشدد على ضرورة تحويل الصداقة الباكستانية – السورية العريقة إلى تعاون معزز في مجالات السياسة والدفاع والتجارة، والاستثمار والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأشار شريف إلى أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين من شأنه أن يعزز الزيارات المتبادلة.

وكان الشيباني بحث مع شريف العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأشاد بالدور البنّاء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

ووصل الشيباني أمس الأربعاء إلى إسلام آباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، ‌‏في أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً.