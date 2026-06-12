أكسيوس: طائرات أمريكية تتجه إلى أوروبا استعداداً لاتفاق محتمل مع إيران

واشنطن-سانا
أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي اليوم الجمعة بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي اتجهت إلى أوروبا، في إطار استعدادات لإبرام اتفاق محتمل مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الموقع قوله: إن أربع طائرات نقل عسكرية من “طراز C-17” غادرت إلى أوروبا، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.
وبحسب الموقع، يهدف الاتفاق إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي ستين يوماً، وفتح نافذة تفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون أي رسوم عبور.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران عقب “موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية”، مؤكداً أنه قرر “إلغاء الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران”.