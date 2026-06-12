أكسيوس: طائرات أمريكية تتجه إلى أوروبا استعداداً لاتفاق محتمل مع إيران

طائرات أمريكية أكسيوس: طائرات أمريكية تتجه إلى أوروبا استعداداً لاتفاق محتمل مع إيران

واشنطن-سانا‏

أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي اليوم الجمعة بأن طائرات تابعة لسلاح الجو ‏الأمريكي اتجهت إلى أوروبا، في إطار استعدادات لإبرام اتفاق محتمل مع إيران.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الموقع قوله: إن أربع طائرات نقل عسكرية من “طراز ‏C-17‌‏” غادرت إلى أوروبا، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه ‏دي فانس إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.‏

وبحسب الموقع، يهدف الاتفاق إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي ستين يوماً، وفتح نافذة ‏تفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون أي ‏رسوم عبور.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب ‏على إيران عقب “موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية”، مؤكداً أنه قرر “إلغاء ‏الضربات وعمليات القصف المقررة ضد إيران”.‏

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