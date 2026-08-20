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391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر

photo 2026 08 16 12 53 07 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر

391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر.. رقم يعكس حركة عودة متصاعدة عبر المنافذ البرية.

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