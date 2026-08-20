391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر تاريخ النشر: 2026/08/20 5:22 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:22 مساءً 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر.. رقم يعكس حركة عودة متصاعدة عبر المنافذ البرية. مشفى دمشق يسجل أكثر من 900 ألف خدمة طبية و5 آلاف عملية خلال ستة أشهر مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون وعودة اللاجئين عضو مجلس الشعب حنان البلخي: المرأة شريك أساسي في بناء سوريا الجديدة وصنع القرار وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروس تعزيز التعاون الزراعي والتقني اتحاد كرة السلة يعلن برامجه الجديدة.. وتطبيق “سامح” لتنظيم دخول الجماهير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أخبار سورياالمنافذ البرية في سورياعودة اللاجئين السوريين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026